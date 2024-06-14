Более трезвая оценка происходящего на Украине формируется в мире благодаря усилиям России по высвечиванию двойных стандартов Запада, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил усталость от того, как их принуждают обсуждать проблемы киевского режима, когда собственные проблемы не решаются.

«Наши усилия по «высвечиванию» лицемерия и двойных стандартов Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. В международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего, и западной антироссийской пропаганде всё сложнее одурманить ооновское большинство. Особенно когда ему навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению куда более острых вопросов», – сказал Небензя в интервью РИА Новости.

Дипломат считает очередной попыткой очковтирательства «мирный саммит» в Швейцарии. Партнёры России по ООН понимают лицемерие организаторов встречи по урегулированию конфликта, на которую не пригласили российскую сторону.

«Затеянное Швейцарией мероприятие – это очередная попытка очковтирательства. На практике основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации. Понимают это и наши партнеры на площадке ООН. У одних такая политика встречает как минимум непонимание, другие же называют это откровенной глупостью и лицемерием», – пояснил Небензя.

Выборы в Европарламент показали, что большинство жителей региона не одобряют политику действующих властей, в том числе поддержку киевского режима. Чиновники США и Европы обеспокоены, что программы по отправке Киеву оружия и финансовой помощи будут свернуты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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