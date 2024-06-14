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Пятница, 14 июня 2024, 22:49 мск

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Назначена дата начала переговоров о приеме Молдавии и Украины в Евросоюз

Фото: ec.europa.eu

Председательство Бельгии в Совете ЕС в пятницу, 14 июня, сообщило, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начать 25 июня переговоры о приеме в Евросоюз Молдавии и Украины с.

В заявлении, опубликованном в аккаунте Председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Послы принципиально договорились о рамках переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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