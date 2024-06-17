Иордания и Ирак отозвали подписи под коммюнике «мирного саммита» в Швейцарии

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под итоговым коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции по урегулированию конфликта на Украине. Число одобривших документ стран сократилось до 78, следует из данных швейцарского Федерального департамента иностранных дел.

Организаторы форума опубликовали список стран, одобривших коммюнике по урегулированию ситуации на Украине, не учитывающее мнение России. Из списка без пояснений и уточнений исключили Иорданию и Ирак, которые изначально были в нем указаны.

Итоговое число подписантов составило 82: 78 государств и четыре организации. Они считают, что сторонам конфликта следует обсудить обмен всех военнопленных, возвращение на Украину вывезенных в Россию детей, доступ Украины к портам на Черном и Азовском морях для отправки сельхозпродукции третьим странам. Документ также предусматривает работу украинских АЭС под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ.

До начала саммита в Японии признали, что мероприятие направлено на манипуляцию международным мнением, а не урегулирование конфликта. Президент РФ Владимир Путин предложил свой мирный план по Украине. Условиями для мирных переговоров стали отвод подразделений ВСУ за границы новых регионов России, нейтральный статус Украины, восстановление прав и свобод русскоязычных граждан на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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