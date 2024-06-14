Путин назвал условия для переговоров по окончанию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вступить в переговоры с Киевом об окончании боевых действий. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством МИД РФ.

В первую очередь, по словам главы государства, ВСУ должны отвести свои войска с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Путин уточнил, что речь идет об административных границах, которые были у этих регионов до вступления в состав Украины.

Второе условие – Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

«Как только Украина начнет эти процессы, в ту же минуту будет дан приказ о прекращении огня. Мы гарантируем безопасный и беспрепятственный отход украинских боевых соединений», – подчеркнул президент.

Путин указал, что суть этого предложения состоит не в перемирии, а в окончательном завершении конфликта. «Наша позиция – нейтральный, безблоковый, безядерный статус Украины. Ее денацификация», – сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что Киев должен обеспечить права и свободы русскоязычных граждан на Украине.

«Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», – заключил президент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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