Швейцарский «мирный саммит» по Украине провалился. Западу не удалось создать видимость единогласного осуждения России и привлечь Глобальный Юг в свой лагерь, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что даже западные СМИ скептически отнеслись к итогам мероприятия, а в мире началась «война интерпретаций». Украина и Запад хотят представить участие 92 стран как глобальную поддержку «формулы мира» Киева. Но отказ ряда участников подписать документ смешал им карты.

«Ряд стран прибыли в Швейцарию, чтобы участвовать, но не поддерживать подход Запада. А между участием и поддержкой – большая разница. Если учесть, что важнейшей задачей Запада на встрече в Швейцарии была кооптация стран Глобального Юга, то ее результаты для Запада еще хуже. Из 15 государств, отказавшихся присоединиться к коммюнике, 13 – ведущие страны Глобального Юга», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор отметил сомнительное значение саммита, в том числе для Запада, которому не удалось «пристегнуть к западной политике» Глобальный Юг. Пушков также назвал символичным, что отказ Ватикана подписать итоговый документ.

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под итоговым коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции. Число одобривших документ стран сократилось до 78.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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