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Понедельник, 17 июня 2024, 15:54 мск

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«Ошибка»: МИД Швейцарии объяснил, как Ирак и Иордания попали в список подписантов

Фото: Freepik

Организаторы «мирного саммита» по Украине ошибочно добавили Ирак и Иорданию в список стран, подписавших итоговое коммюнике. Названия этих государств исключили из списка сразу после обращения представителей Ирака и Иордании, пояснил официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива.

Каждая делегация стран-участниц заранее получила проект итогового документа. По словам дипломата, несогласные с текстом участники сообщили об этом организаторам.

«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По итогам конференции в Швейцарии по вопросам урегулирования конфликта на Украине 15 стран отказались подписать итоговый документ. Ирак и Иордания изначально вошли в список стран-подписантов, но позже были исключены. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Запад стремился создать видимость единогласного осуждения России и привлечь Глобальный Юг в свой лагерь, но ряд государств приехали на саммит для реального обсуждения ситуации, а не просто чтобы присоединиться к позиции США. Эти страны по итогам встречи отказались подписывать коммюнике.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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