Их стало 16: Руанда отозвала свою подпись под коммюнике «мирного саммита»

Власти Руанды отозвали свою подпись под итоговым коммюнике саммита по Украине, состоявшегося в Швейцарии. Организаторы мероприятия пояснили, что продолжают корректировать список стран-подписантов.

Название уже третьей страны удалили из списка стран-участниц «мирного саммита», которые одобрили итоговый документ с условиями мирного разрешения конфликта, принятыми без участия России. На момент публикации коммюнике на сайте швейцарского МИДа 16 июня Руанда была в списке, но после обновления 17 июня – исчезла. Общее число отказавшихся от подписи стран увеличилось до 16.

Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива пояснил, что корректировка списка «все еще продолжается». До 18 июня страны-участница вправе сообщить швейцарским властям о желании отозвать свою подпись или присоединиться к тем, кто поддерживает коммюнике, передает ТАСС.

Накануне Ирак и Иордания отозвали свои подписи под итоговым документом швейцарского «мирного саммита». Число одобривших документ стран сократилось до 78, а общее число подписантов – до 82. Организаторы мероприятия объяснили ситуацию «ошибкой коммуникации».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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