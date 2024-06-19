Ким Чен Ын объявил период «нового расцвета» в отношениях с Россией

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о начале периода «нового расцвета» в отношениях с Россией. Президент РФ Владимир Путин напомнил о десятилетиях прочной дружбы между странами.

«Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века. Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», – сказал Ким Чен Ын в ходе переговоров на высшем уровне в Пхеньяне.

Северокорейский лидер заявил, что его встреча с Путиным стала историческим моментом для отношений двух стран. Ким также подчеркнул, что армия России защищает суверенные границы страны в ходе СВО.

Владимир Путин также заявил, что Москва и Пхеньян сотрудничают на принципах взаимного уважения и тесного добрососедства. Те же положения легли в основу нового двустороннего документа, который планируют подписать лидеры.

«Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга. Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», – цитируют Путина «Известия».

В статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» президент РФ написал, что Россия развивает альтернативные, неподконтрольные Западу отношения и механизмы торговли. Поэтому тесное взаимодействие Москвы и Пхеньяна поможет сделать международные отношения более демократичными и стабильными.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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