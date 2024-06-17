Путин написал статью для Северокорейского издания

Президент России Владимир Путин накануне визита в КНДР написал статью для Северокорейской газеты «Нодон синмун» (Рабочая газета), в которой заявил о готовности к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными.

В статье «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» глава государства пишет: «Мы готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчётов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно – выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии».

«Твердо уверен: общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на ещё более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств. Желаю доброго здоровья товарищу Ким Чен Ыну, а всему дружественному народу КНДР – мира и масштабных успехов на пути развития», – написал Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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