«Хезболла» пригрозила атаковать любую часть Израиля

Лидер ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла в среду, 19 июня, в своем видеообращении заявил, что в случае полноценного конфликта может быть атакована любая часть Израиля, а также предостерег власти Кипра от помощи Тель-Авиву, – сообщают СМИ.

В заявлении, которое транслируют телеканалы, лидер «Хезболлы» говорит: «Враг знает, что мы готовились к худшему. Они знают, что нигде нельзя будет избежать наших ракет. Благодаря нашему арсеналу, мы сможем достать любую часть Израиля. До сих пор «Хезболла» использовала лишь часть своего арсенала при обмене ударами с Израилем, серьезное оружие мы сберегли для более серьзных сражений».

«Мы сможем атаковать цели и в Средиземном море. Мы предупреждаем власти Кипра, если они продолжат предоставлять Израилю свои порты и аэродромы для военных учений, то «Хезболла» может посчитать правительство Кипра участником конфликта», – добавил Хасан Насралла.

Бейрут, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube