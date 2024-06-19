Эрдоган планирует встретиться с Путиным в начале июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить строительство газового хаба, а также ситуацию вокруг Украины, – передает в среду, 19 июня, телеканал Habertürk.

В сообщении телеканала со ссылкой на источники говорится: «Президент Эрдоган продолжит свои визиты после Курбан-байрама. Первой остановкой президента станет Астана в Казахстане, где 3-4 июля пройдет саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. Здесь президент Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На повестке встречи двух лидеров – украинский конфликт, расширение функций черноморской зерновой инициативы, строительство АЭС «Аккую», газовый хаб».

Анкара, Иван Бабурин

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