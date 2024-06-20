Япония обвинила Россию в нарушении резолюции ООН по КНДР

Россия нарушает резолюцию Совбеза ООН, сотрудничая с КНДР, заявил генсек кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси. По его мнению, взаимодействие этих двух стран ставит под угрозу безопасность в регионе.

Японский политик обвинил Москву в закупках северокорейского вооружения и помощи Пхеньяну в организации запуска спутников-шпионов. Эти действия в сфере военно-технического сотрудничества якобы повышает риски для безопасности вокруг Японии.

«Очевидным образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Мы крайне обеспокоены влиянием, которое это может оказать на обстановку с безопасностью в регионе и вокруг нашей страны», – цитируют политика «Известия».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен, что Россия после подписания договора с КНДР о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» может помочь Пхеньяну с развитием ядерной и ракетной программ. В Вашингтоне заявили, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна должно беспокоить весь мир. При этом, США назвали нарушением санкций даже отправку в КНДР подаренного российским лидером автомобиля.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube