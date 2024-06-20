Послы ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России в связи с конфликтом на Украине. Некоторые ограничения были смягчены под давлением Германии, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Страны ЕС одобрили 14-й пакет санкций против России, включая запрет на реэкспорт российского СПГ в водах ЕС. Пакет усиливает воздействие существующих санкций, закрывая лазейки», – говорится в материале агентства.

В то же время, Германия настояла на отмене ужесточения ограничений для дочек европейских компаний, которые ведут бизнес в России. Проект документа предлагал запретить реэкспорт некоторых товаров в Россию, чтобы остановить поток технологий двойного назначения. Европейские чиновники опасаются, что россияне могут использовать чипы для стиральных машин в военных целях, подчеркнуло агентство. Берлин настоял на исключении этого пункта, но ЕС может вернуться к нему после оценки последствий для европейского бизнеса.

ЕС впервые намерен ввести санкции в отношении российского СПГ, но аналитики уверены, что эта мера сработает слабо. Во-первых, Европа сама покупает газ у России, во-вторых, перевалка через порты ЕС на пути в Азию составляет всего 10% от российского экспорта СПГ.

Также в документе предусмотрено расширение черных списков для компаний и физических лиц, отметили источники.

Напомним, страны ЕС спешат согласовать очередной пакет антироссийских санкций до саммита блока 27 июня и председательства Венгрии в блоке с 1 июля. После одобрения послами документ передадут для рассмотрения главами МИД стран-членов ЕС.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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