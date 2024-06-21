Япония расширила санкции против России: 11 граждан и 53 компании пополнили список

Власти Японии расширили антироссийские санкции и ограничения для компаний третьих стран за обход ранее введенных запретов. В черный список попали еще 11 граждан и организаций из России, а также 11 компаний из Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ, следует из заявления японского МИД.

В санкционный список попали секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина и еще пять членов Центризбиркома, глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Ограничительные меры введены в отношении компании «Алроса», Авиационного комплекса им. Ильюшина, АО «Туполев», концерна радиостроения «Вега», АО «ВНИИР-Прогресс», Инженерного центра «Геомир», компании «Альбатрос».

Также в черный список попали Sun Ship Management из ОАЭ, Si2 Microsystems из Индии, Elem Group из Казахстана, Mvizion LLC из Узбекистана. Самым широким оказался санкционный перечень для китайского бизнеса, куда вошли Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и еще четыре фирмы.

Япония подчеркнула, что санкционный режим вводится не против третьих стран, а против отдельных компаний, которые обходили ранее введенные ограничения в связи с конфликтом на Украине.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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