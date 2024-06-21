Как в песне: Володин назвал пять причин США и ЕС избавиться от Зеленского

Вложения Вашингтона и Брюсселя в главу киевского режима Владимира Зеленского не оправдались, и Запад готов сместить его, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он назвал пять причин недовольства Запада: нелегитимность Зеленского, его непопулярность у народа, неудачи на поле боя и банкротство страны, а также полная утрата доверия западных кураторов.

По данным Володина, рейтинг поддержки Зеленского в мае упал до 17% на фоне окончания срока полномочий на посту президента и тотальных неудач в зоне СВО.

«Потери ВСУ ежемесячно составляют более 50 тыс. человек. Компенсировать их невозможно даже в условиях тотальной мобилизации. Поставки оружия не помогают. США и Евросоюз вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых ими Зеленскому средств в связи тем, что деньги разворовываются, а оружие – перепродаётся», – отметил Володин в своем телеграм-канале.

Поднять доверие граждан не помогает и экономический кризис: в 2023 году госдолг Украины достиг 80% ВВП, и договориться о реструктуризации не получилось. Без вливаний извне Киев не может выполнять текущие обязательства перед гражданами, а в 2025 году страну ждет банкротство, согласно прогнозу Всемирного банка.

Политик пришел к выводу, что вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Поэтому пришла пора от него избавляться.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года. По данным российской разведки, самым подходящим кандидатом для замены Вашингтон считает бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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