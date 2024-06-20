Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам в четверг, 20 июня, заявил, что Запад поменяет Зеленского* в первой половине следующего года, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, российский президент сказал: «На Западе не хотят его сейчас менять, потому что время не подошло. Это очевидно для любого человека – на него повесят все непопулярные решение и все, – поменяют. Я думаю, что это будет в первой половине следующего года».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Ханой, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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