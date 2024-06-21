В Кремле уточнили предложение Путина «идти до конца»

Предложение «идти до конца» касалось достижения целей спецоперации, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. Президент отметил, что желанное для Запада «стратегическое поражение России» будет означать потерю государственности.

«А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли нам идти до конца? Это элементарная формальная логика», – сказал Путин.

Песков пояснил, что глава государства имел виду продвижение до достижения целей СВО.

«Естественно, в проведении СВО, достижении наших целей», – сказал Песков журналистам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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