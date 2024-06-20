Путин: Не лучше ли нам идти до конца?

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам в четверг, 20 июня, заявил, что, если Запад хочет добиться поражения России на поле боля, то нам логично не бояться, а «идти до конца», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос об условиях мирных переговоров, выдвигаемых Киевом, глав российского государства сказал: «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, то судя по всему, этого никогда не случится. Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня и они заинтересованы, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов».

«Они на Западе говорят о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли нам идти до конца? Это элементарная формальная логика», – подчеркнул Путин.

Ханой, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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