Захарова заявила об ответе на запрет ЕС доступа к ряду российских СМИ

Россия разработала ответные меры на введенный Евросоюзом запрет доступа к некоторым российским СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уже не надеется, что Брюссель будет выполнять свои международно-правовые обязательства.

«Москва разработала ответные меры, о которых будет объявлено в ближайшее время», – сказала дипломат в беседе с «Известиями».

ЕС утвердил 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня. В черный список попали 116 граждан и компаний из России. Также Совет ЕС с 25 июня ввел запрет доступа к трем российским СМИ: «Известиям», «РИА Новости» и «Российской газете».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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