МИД РФ считает договор с КНДР предупреждением любителям повоевать

Договор между Россией и КНДР должен стать предупреждением для стран, которые планируют военные операции в регионе, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он подчеркнул, что в отличие от Вашингтона Москва стремится к стабилизации ситуации в регионе.

Договор между Россией и КНДР не направлен против третьих государств, включая Южную Корею. Целью подписания документа вовсе не являлось расшатывание обстановки в регионе, отметил замминистра.

«Он не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии. Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», – сказал Руденко в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что США поддерживают напряженность в регионе, чтобы под этим предлогом нарастить свое военное присутствие.

«Главная цель всей этой политики – это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. И в рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряженность, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников», – пояснил Руденко.

Подписанный Москвой и Пхеньяном договор вызвал сильное волнение в США и НАТО, а также в Японии и Южной Корее. Белый дом призвал весь мир начать беспокоиться по этому поводу. Президент РФ Владимир Путин призвал Южную Корею не волноваться из-за соглашения, ведь Россия окажет КНДР военную помощь только в случае агрессии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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