Очень далека: в Венгрии оценили готовность Украины для членства в ЕС

Украина очень далека от выполнения условий для вступления в Евросоюз и соответствия нужным критериям, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Он затруднился даже назвать стадию на пути в блок, на которой находится Украина после предпринятых действий.

«Очень трудно сказать, на какой стадии находится Украина. Из того, что я вижу, они очень далеки от критериев для присоединения к ЕС», – цитирует политика агентство «Прайм».

Постоянные представители 27 стран ЕС согласовали дату переговоров о приеме в Евросоюз Молдавии и Украины – 25 июня. При этом, временный поверенный в делах ЕС на Украине Ярослав Тимофеюк предсказал стране долгий и сложный процесс принятия в блок.

В Москве предупредили, что принятие Киева под крыло Брюсселя будет означать немедленную смерть ЕС. Того же мнения придерживается и французский лидер Эммануэль Макрон.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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