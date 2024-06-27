российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 июня 2024, 19:03 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Венгрия отказалась поддержать кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Фото: mediaklikk.hu/kossuth

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на брифинге перед началом саммита Евросоюза, на котором будет утверждаться глава Еврокомиссии, в четверг, 27 июня, заявил, что его страна кандидатуру Урсулу фон дер Ляйен на этот пост не поддержит из-за ее деятельности против Будапешта, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Орбан сказал: «Мы не можем поддержать кандидатуру госпожи кандидата на пост главы Еврокомиссии, поскольку она из политических интересов использовала и использует верховенство права против Венгрии. Такой председатель, по нашему мнению, не может оставаться во главе Еврокомиссии».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

ЕС заключил с Киевом договор о «безопасности» / Несколько месяцев: Зеленский сказал, что уже не хочет затягивать военный конфликт на Украине / Власти Финляндии упростят изъятие недвижимости у россиян / Польша и Прибалтика попросили ЕС укрепить их границу с Россией / В Германии три человека получили ранения в фан-зоне на Евро-2024 / Евросоюз разрешил разблокировать часть зависших переводов из России / Министр обороны Польши выразил недовольство забором на границе с Белоруссией / Евросоюз согласовал новые санкции в отношении Белоруссии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа,