Венгрия отказалась поддержать кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на брифинге перед началом саммита Евросоюза, на котором будет утверждаться глава Еврокомиссии, в четверг, 27 июня, заявил, что его страна кандидатуру Урсулу фон дер Ляйен на этот пост не поддержит из-за ее деятельности против Будапешта, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Орбан сказал: «Мы не можем поддержать кандидатуру госпожи кандидата на пост главы Еврокомиссии, поскольку она из политических интересов использовала и использует верховенство права против Венгрии. Такой председатель, по нашему мнению, не может оставаться во главе Еврокомиссии».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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