Хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» нанесли удар по Хайфе и атаковали судно в Красном море

Военный представитель йеменских хуситов из движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в четверг, 27 июня, сообщил о совместной с группировкой «Исламское сопротивление Ирака» операции против Израиля, атаковав цель в городе Хайфа и судно в Красном море, – сообщает телеканал Al Masirah.
В эфире телеканала представитель хуситов сказал: «Наши вооруженные силы совместно с с «Исламским сопротивлением Ирака» провели операцию, в ходе которой несколько крылатых ракет поразили жизненно важную цель в Хайфе».
«Также мы атаковали судно Seajoy в Красном море. Операция была связана с нарушением владельцем запрета на вход в порты Палестины. Мы атаковали одновременно надводным катером без экипажа, несколькими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Операция привела к прямому и точному попаданию», – добавил Яхья Сариа.
Сана, Иван Бабурин
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