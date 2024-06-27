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Пятница, 28 июня 2024, 01:34 мск

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Арестович* не идет воевать за Украину, потому что боится «Искандеров»

Арестович*. Фото из архива администрации Зеленского

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что не приезжает из-за границы на Украину и не идет на фронт, потому что россияне сразе же ударят по нему «Искандером», когда координаты его нахождения «сдадут свои», – сообщают в четверг, 27 июня, украинские СМИ.

В интервью одной из бывших российских блогерш, Арестович* сказал: «Я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне просто не дают. Вы понимаете, существует такая штука, как продажа координат. Куда бы я ни призвался или приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. И туда прилетит «Искандер» какой-нибудь. Это неизбежно – меня убьют на войне гарантированно свои, сдав вашим. Меня предупредили американцы, когда я собирался вернуться в Киев».

*Признан террористом и экстремистом в России

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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