Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 1 июля, сообщил, что его страна стала председателем Совета Евросоюза до конца 2024 года, сменив на этом посту Бельгию, – сообщают СМИ.
ВУ своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter), Орбан написал: «Сегодня Венгрия приняла председательство в Совете Европейского союза от Бельгии. Состоялась очень радостная церемония передачи полномочий премьер-министром Александером Де Кроо. Все счастливы, что настала наша очередь снова сделать Европу великой!»
Брюссель, Иван Бабурин
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