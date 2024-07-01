Венгрия стала председателем Совета ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 1 июля, сообщил, что его страна стала председателем Совета Евросоюза до конца 2024 года, сменив на этом посту Бельгию, – сообщают СМИ.

ВУ своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter), Орбан написал: «Сегодня Венгрия приняла председательство в Совете Европейского союза от Бельгии. Состоялась очень радостная церемония передачи полномочий премьер-министром Александером Де Кроо. Все счастливы, что настала наша очередь снова сделать Европу великой!»

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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