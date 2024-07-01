российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 июля 2024, 20:38 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Венгрия стала председателем Совета ЕС

Орбан Фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 1 июля, сообщил, что его страна стала председателем Совета Евросоюза до конца 2024 года, сменив на этом посту Бельгию, – сообщают СМИ.

ВУ своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter), Орбан написал: «Сегодня Венгрия приняла председательство в Совете Европейского союза от Бельгии. Состоялась очень радостная церемония передачи полномочий премьер-министром Александером Де Кроо. Все счастливы, что настала наша очередь снова сделать Европу великой!»

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

СМИ: Жена Зеленского* купила новейший суперкар / США выделили Польше кредит в $2 млрд. на закупку систем ПВО и ПРО / Крупнейший военный концерн Германии получил самый большой в истории заказ / В Норвегии сняли с продажи участок в Арктике из-за опасений покупки его китайцами / Во Франции три человека погибли при крушении легкомоторного самолета / Air France пожаловалась на многомиллионные убытки из-за Олимпиады / Володин: Байден стал токсичным даже для своих / Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа,