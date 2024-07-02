Такер Карлсон предсказал, что демократы снимут Байдена с выборов

Демократическая партия откажется поддерживать президента США Джо Байдена в качестве кандидата на второй срок и снимет его с выборов, заявил американский журналист Такер Карлсон. Он также считает, что Демократической партии не стоит продолжать давление на второго кандидата в президенты – Дональда Трампа.

«Готов поставить, что с Байденом покончено. Слишком многие видные демократы предположили, что у него поврежден мозг. Они не могут отказаться от этого. Они должны его отстранить, и они это сделают. Вопрос только в том, когда», – написал Карлсон в своем блоге.

Журналист признался, что его беспокоит судьба бывшего президента США Дональда Трампа. Его признали виновным в подлоге документов, и вынесение приговора назначено на 11 июля. Он призвал Демократическую партии снизить давление, иначе под угрозой окажутся важные вехи системы власти.

«Если вы собираетесь посадить его в тюрьму, лучше бы это было сделать за очень серьезное преступление, которое, по общему мнению, он совершил. В противном случае вы рискуете разрушить систему полностью и навсегда. Мы в законной опасности. Демократам нужно отступить», – отметил Карлсон.

По итогам дебатов Байдена и Трампа аналитики признали, что в рядах демократов случилась паника из-за поведения и состояния действующего президента. В Госдуме РФ отметили, что Байден стал токсичен для собственной партии, которая уже ищет способы отозвать его кандидатуру.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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