«Готов обсудить нюансы мирной инициативы по Украине»: Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан проводят встречу в Кремле. Как заявил российский лидер на открытой части встречи, в ходе переговоров будет возможность обсудить двусторонние отношения и ситуацию на Украине. По словам Путина, он ознакомит Орбана с деталями предложения России по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа совсем недавно в Москве. Там изложены наши позиции в отношении возможного мирного урегулирования. И конечно, я готов с вами это обсудить, рассказать о каких-то нюансах», – сказал президент РФ венгерскому премьеру. Путин добавил, что рассчитывает, что премьер Венгрии ознакомит его с позицией Будапешта и ЕС по ситуации на Украине.

Венгерский премьер в ответ заявил, что хотел бы обсудить с президентом РФ ряд важных вопросов и узнать его позицию «относительно ряда важных для Европы вопросов». Орбан поблагодарил главу российского государства за прием и назвал сегодняшнюю встречу «особенной». «Должен вам сказать, что стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта (на Украине – прим. ред.). Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», – добавил Орбан.

Ранее премьер Венгрии заявил, что прилетел в Москву для продолжения «мирной миссии». Напомним, 2 июля Орбан посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Как отметил венгерский премьер, в ходе переговоров с главой киевского режима он предложил ему прекратить огонь ради начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Однако Зеленскому, по словам Орбана, эта идея не понравилась. Премьер Венгрии добавил, что в его планы убеждать Зеленского не входило, он хотел понять его позицию.

Меж тем, как сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, Орбан прибыл в Москву по своей инициативе. По его словам, предложение о встрече поступило позавчера. Песков также сообщил, что переговоры Путина и Орбана продлятся столько, сколько потребуется, минимум два-три часа.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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