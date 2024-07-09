Госдума приняла заявление об исключении Кубы из американского списка стран-спонсоров терроризма

Государственная Дума РФ во вторник, 9 июля, приняла Заявление об исключении Кубы из списка Госдепартамента США государств – спонсоров терроризма, как лишенным здравого смысла и не отвечающим современным реалиям.

В заявлении, распространенном пресс-службой российского парламента, в частности, говорится: «Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации считают недопустимым, лишенным здравого смысла и не отвечающим современным реалиям сохранение Республики Куба в списке Государственного департамента Соединённых Штатов Америки государств – спонсоров терроризма».

«Оказываемое США давление на Кубу – вопиющий пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства, недобросовестного ведения межгосударственных отношений с использованием ограничительных мер. Депутаты Государственной Думы решительно отвергают такие односторонние меры в отношении Гаваны, считают любые элементы прессинга на кубинское правительство и граждан этой страны абсолютно необоснованными и неприемлемыми. Американские рестрикции оказывают деструктивное влияние на процесс полноформатного встраивания Гаваны в мировую финансово-экономическую архитектуру, ограничивают права граждан Кубы на достойную жизнь. Депутаты Государственной Думы исходят из того, что безотлагательное исключение Республики Куба из указанного списка будет способствовать построению многополярного мира, основанного на балансе интересов, принципах равноправия и справедливости», – подчеркнули в Госдуме РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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