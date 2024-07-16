Евродепутаты призвали лишить Венгрию голоса в Совете ЕС

Группа депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию голоса в Совете ЕС в связи с визитами венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. По их мнению, Будапешт уже злоупотребил ролью председателя Совета и нанес блоку ущерб.

63 евродепутата написали письма главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле. Они пожаловались, что общественное осуждение не действует на Венгрию, и призвали предпринять «реальные действия».

«Виктор Орбан уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председателя Совета. Необходимы реальные действия, такие как приостановление права голоса Венгрии в Совете, поскольку простые словесные осуждения не имеют эффекта», – цитирует письмо Politico.

Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля. В начале месяца Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и побывал в Вашингтоне, где проходил саммит НАТО. Переговоры с Россией и КНР стали поводом для объявления бойкота со стороны других стран ЕС.

Страны ЕС намерены пропустить саммит глав МИД под благовидным предлогом: на те же даты 28-29 августа глава дипломатии ЕС должен назначить собственную встречу министров иностранных дел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Будапешта. Подобное решение принято впервые в истории блока.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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