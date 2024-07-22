Запад активно готовится к войне с Россией, считает Вучич

Президент Сербии Александар Вучич считает, что сейчас западные страны активно готовится к прямому военному конфликту с Россией. По его словам, на Западе хотели бы воевать на расстоянии, используя посредников и вкладывая в конфликт деньги и другие ресурсы. При этом Вучич подчеркнул, что сейчас Запад не готов к прямому столкновению с Россией.

«Мой вопрос – готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу – никто. Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы», – заявил сербский лидер в эфире телеканала Pink.

По мнению Вучича, «на Востоке, в России и Сербии обманываются», когда думают, что Запад не будет готов к войне в будущем. «Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть… Они готовятся к военному конфликту», – добавил президент Сербии, чьи слова приводит РИА «Новости».

Вучич также высказал мнение, что победа над Россией возможна, только если с президентом РФ Владимиром Путиным «что-то произойдет». Глава российского государства хочет, «чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна, Петра Великого и Екатерины Великой», полагает сербский президент. «Он размышляет геополитически и как человек – объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия», – считает Вучич.

Сербский лидер напомнил, что ранее ряд стран Запада предлагали разделить российские территорию и ее богатые природные ресурсов. Высказывались идеи, в соответствии с которыми Россия не заслужила обладать такой территорией, поскольку «это является достоянием всего мира», указал Вучич.

Напомним, в январе этого года председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что силы альянса готовятся к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет. Он призвал готовить к конфликту гражданских лиц: население нужно обучить воевать. А в июле генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Карстен Бройер заявил, что Германия готовится к войне с Россией в 2029 году, когда у Москвы якобы могут появиться «оптимальные условия» для боевых действий против НАТО.

Отметим, что эти высказывания звучат на фоне заявлений НАТО о том, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России для членов альянса. При этом на Западе неоднократно обвиняли Россию в якобы подготовке военных планов против НАТО после победы на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается воевать с Европой.

Белград, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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