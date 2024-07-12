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Германия готовится к войне с Россией в 2029 году

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Германия готовится к войне с Россией в 2029 году, когда у Москвы якобы могут появиться «оптимальные условия» для боевых действий против НАТО. Об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Карстен Бройер в интервью немецкому изданию Bild. Этот чиновник полагает, что через пять-восемь лет в России будет около 1,5 млн солдат, что примерно вдвое больше численности войск, задействованных на Украине.

«Вы должны поставить в своем ежедневнике отметку о 2029 годе! До этого времени предстоит проделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы», – сказал он, выступая перед молодыми солдатами в военном училище.

Издание отмечает, что Бундесвер сейчас начитывает 181500 солдат, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных. Поэтому власти Германии рассматривают возможность возобновления обязательной военной службы.

По сведениям Bild, Россия в настоящее время строит примерно полторы тысячи боевых танков в год. Именно столько их в общей сложности у пяти сильнейших стран НАТО. Так, Германия, например, имеет менее 300 боевых танков. При этом запас боеприпасов бундесвера рассчитан на два дня. Это вопиющее нарушение требования НАТО, согласно которому боеприпасов должно хватить не менее чем на 30 дней.

По данным издания, правительство ФРГ уже разработало «Оперативный план Германия» («OPLAN DEU») – документ, который описывает, как должна быть выстроена военная архитектура страны к началу возможного военного конфликта.

Берлин, Елена Володина

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Метки / Германия

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