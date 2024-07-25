Камала Харрис заявила об участии в выборах президента США

Вице-президент США Камала Харрис опубликовала пост в соцсети, где заявила, что будет участвовать в президентских выборах.

«Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», – написала она в официальном аккаунте в соцсети X. Харрис призвала граждан страны финансировать ее предвыборную кампанию.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет избираться на второй срок. При этом он поддержал кандидатуру Харрис от Демократической партии.

Позже предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на вице-президента Камалу Харрис. Сотрудники Трампа заявили, что собранные на кампанию президента Джо Байдена средства были переведены в пользу нового кандидата от демократов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube