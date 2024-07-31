В России стартовал третий этап учений нестратегических ядерных сил

В российских войсках начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщило Минобороны России.

В ходе маневров будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Как отметили в ведомстве, в ходе этого этапа учений личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

«Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования», – указали в Минобороны.

Проводимые маневры «направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», – подчеркнули в ведомстве.

Учения нестратегических ядерных сил России проводятся по решению президента РФ Владимира Путина. В Минобороны заявляли, что учения являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки войск на Украину.

Ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил в мае и июне были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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