Страны НАТО наращивают группировки на границе с Белоруссией

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в понедельник, 12 августа, заявил, что страны НАТО продолжают наращивать военную группировку в приграничье, – сообщают СМИ.

Во время YouTube-стрима проекта «Минск-Москва»Бычковский сказал: «В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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