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Понедельник, 12 августа 2024, 22:39 мск

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США назвали «здравым смыслом» нападение Украины на Курскую область

Фото: pixabay.com

Представитель Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в понедельник, 12 августа, заявил, что Соединенные Штаты «в целом» поддерживают нападение Украины на Курскую область, а также назвал эту атаку «здравым смыслом», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «В целом мы поддерживаем украинские силы, которые идут через границу, чтобы предпринять действия для защиты своей страны. Это, как сказал президент Байден, – здравый смысл».

«Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши партнеры в Украине имели все необходимое для защиты от российской агрессии, и, в конечном счете, решения о том, как Украина проводит свои военные операции, должна принимать сама Украина», – добавил Пател.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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