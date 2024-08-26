В Европе обсуждают новые поставки систем ПВО для Киева

Министры иностранных дел и обороны Европейского союза на неформальной встрече в Брюсселе 29-30 августа намерены обсудить поставки новых средств противовоздушной обороны для Киева. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем аккаунте в соцсетях. По его словам, дискуссия в ЕС связана с «воздушными ударами» России.

«Россия вновь нанесла массированные воздушные удары по украинской инфраструктуре, включая гидроэлектростанции. Украине нужно ПВО немедленно. Я буду обсуждать это с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг», – отметил Боррель, призвав при этом к полной отмене ограничений на удары с использованием западного оружия по территории России.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что сегодня утром Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. «Все назначенные цели поражены», – уточнили в ведомстве.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube