российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 августа 2024, 22:29 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В Европе обсуждают новые поставки систем ПВО для Киева

Фото: ec.europa.eu

Министры иностранных дел и обороны Европейского союза на неформальной встрече в Брюсселе 29-30 августа намерены обсудить поставки новых средств противовоздушной обороны для Киева. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем аккаунте в соцсетях. По его словам, дискуссия в ЕС связана с «воздушными ударами» России.

«Россия вновь нанесла массированные воздушные удары по украинской инфраструктуре, включая гидроэлектростанции. Украине нужно ПВО немедленно. Я буду обсуждать это с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг», – отметил Боррель, призвав при этом к полной отмене ограничений на удары с использованием западного оружия по территории России.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что сегодня утром Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. «Все назначенные цели поражены», – уточнили в ведомстве.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Европа потрясена новым законом в Афганистане / Это «не политика»: президент Франции прокомментировал задержание основателя Telegram / В Нидерландах Uber получил штраф за отправку данных в США / В Лондоне 15 полицейских пострадали в первый день карибского карнавала / ВСУ расстреляли гражданских, ЕС придумал новые санкции, Рада запретила православную Церковь – большие итоги недели от РИА «Новый День» / В Евросоюзе признали свое участие в конфликте на Украине / Краснов заявил, что Запад не расследовал ЧП с «Северными потоками» по-настоящему / Тысячи жителей стран НАТО ищут убежище в России – Захарова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Киев, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Европа, Харьков, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,