Снятие санкций с России: Анкара озвучила повестку возможных переговоров по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что в ходе возможных мирных переговоров по Украине, если их удастся перезапустить, необходимо поставить вопрос об отмене западных санкций против России. Об этом глава турецкого МИД заявил в интервью агентству Anadolu.

«Другой параметр – санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать замороженным», – заявил глава МИД Турции (цитата по РБК).

По его словам, «замороженная война» может иметь две формы: либо боестолкновения остановятся по нынешней линии фронта, а страны Запада и Россия больше не будут вести экономическую войну, либо холодная война продолжит усугубляться и «переходить в другое измерение». «Ближайшие месяцы имеют решающее значение. <...> Вся эта ситуация [конфликт на Украине] имеет глобальное значение», – подчеркнул он.

Хидан пояснил, что Турция сохраняет приверженность осуществлению посреднических усилий с целью мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, и этот вопрос является приоритетным для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Анкара, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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