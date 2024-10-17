«Это полная ерунда» – глава комитета Госдумы по обороне о ядерных амбициях Зеленского

Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, считает глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. В комментарии РИА «Новости» парламентарий, занимавший ранее должность заместителя министра обороны РФ, пояснил, что у Киева нет компетенций, материалов и оборудования.

«Это полная ерунда, у них нет для этого (создания ядерного оружия) ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива – это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие – абсолютно исключено. Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься», – подчеркнул Картаполов.

По его словам, Украина может создать радиоактивную «грязную бомбу», но Россия учитывает все возможности, в том числе, вероятность передачи оружия из ядерных государств.

«Если предположить, что им могут его втихаря дать, то это тоже исключено, потому что есть определенная методика, которая позволяет сразу определить, где боеприпас специальный был создан. Ну и тогда гудбай, Америка», – констатировал депутат.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза вновь поставил вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, альтернативой которому назвал собственное ядерное оружие. В западной прессе почти сразу появились публикации о том, что киевский режим якобы всерьез рассматривает возможность «восстановления» собственного арсенала ядерного оружия. Немецкая пресса считает, что заявление Зеленского является реальной угрозой.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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