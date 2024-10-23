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Среда, 23 октября 2024, 20:48 мск

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Лукашенко объяснил, зачем Запад «нашел» северокорейцев в российских войсках

Запад может использовать надуманный предлог для введения войск НАТО на Украину. Как считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, такая цель может преследоваться в связи с информационной кампанией о северокорейских военных, которые якобы воюют на стороне российских войск против ВСУ.

«Мы в курсе дела, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Поэтому они уж слишком серьезно «спрятаны» там… Некий Остин (глава Пентагона Ллойд Остин) и еще кто-то там озаботились тем, что что появились корейцы. Меня это настораживает тем, что не хотят ли они там со своей стороны каких-нибудь не корейцев, так поляков или французов подбросить нам с той стороны…», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

При этом белорусский лидер обратил внимание, что на Украине на стороне ВСУ уже давно воюют наемники из государств НАТО. «То, что там были люди из Франции, мы это знаем на 300%. То, что там представители Польши воюют, – это точно. Никто там даже не знает и не считает, сколько там наемников», – констатировал он.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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