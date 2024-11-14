Еврокомиссия одобрила новый транш помощи для Киева

Еврокомиссия поддержала выделение Киеву второго транша макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро. Выплату планируется осуществить из Европейского фонда поддержки Украины.

Еврокомиссия пояснила, Украина удовлетворительно выполнила все пункты обязательств, которые касались реформ, в том числе, в сфере борьбы с коррупцией, условий для бизнеса, правил рынка труда, норм энергетического рынка и охраны окружающей среды.

Теперь решение о транше должно быть теперь одобрено Советом ЕС.

Как уточнили в ЕК, после этого транша по линии Фонда поддержки Украины Киев получит в общей сложности 16,1 млрд евро.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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