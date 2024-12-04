Блинкен подтвердил: США ждут от Киева решения о дальнейшей мобилизации

Киев должен принять решение о дальнейшей мобилизации на Украине, поскольку этот вопрос является критическим для страны. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мобилизация. Это очень важно, потому что даже с финансами и оружием, должны быть люди на фронте», – заявил Блинкен, пообещав поддержку со стороны США.

По его словам, Киеву «необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение».

В октябре депутат Верховной рады Мария Ионова заявляла, что западные партнеры Украины настаивают на снижении возраста призыва по мобилизации в ряды вооруженных сил. Ранее украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь ВСУ властям придется расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет). Однако 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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