В ЕС не поддержали рождественское перемирие на Украине

Предложение Венгрии о рождественском перемирии на Украине не нашло поддержки в Евросоюзе. Как сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, никто из собравшихся сегодня в Брюсселе не выразил поддержку этой инициативе.

По его словам, Европа придерживаться такой стратегии в отношении конфликта России и Украины, которая грозит эскалацией и ставит всю Европу в сложную ситуацию.

Сийярто уточнил, что некоторые представители государств ЕС говорили о прекращении огня в целом, но большинство выступали против.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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