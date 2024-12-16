Зеленскому нужно готовиться к «сделке»: Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для прекращения конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго. По его словам, Владимиру Зеленскому нужно готовиться к «сделке».

«Мы будем говорить. Мы будем общаться с президентом Путиным и представителем Зеленского, с представителями Украины. Нам нужно это остановить», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»).

Избранный президент США заявил, что делает все возможное для прекращения украинского конфликта. При этом Трамп утверждает, что что Киев якобы выразил «стремление» достичь мирного урегулирования. «Мы усердно работаем <...> Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс», – отметил он.

«Это бойня, которую мы не видели со времен Второй мировой, это нужно остановить. И я делаю все возможное, чтобы остановить», – подчеркнул Трамп.

По его мнению, Украине не должны были разрешать удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. При этом Трамп уточнил, что эта «плохое решение» может быть пересмотрено.

«Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль ракетами вглубь России», – сказал он.

По словам Трампа, Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. «Ему следует готовиться к заключению сделки», – заявил избранный президент США, отметив, что намерен приложить усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации, которая намечена на 20 января 2025 года.

Примечательно: избранный президент США подтвердил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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