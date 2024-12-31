Запад ждет мир между Киевом и Москвой в 2025 году

Москва и Киев в 2025 году подпишут мирный договор, в котором действующий украинский режим согласится на «фактический, но не юридический» российский контроль над утраченными территориями. Об этом пишет британская газета The Financial Times в подборке прогнозов на следующий год.

Для заключения соглашения избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить более жесткими санкциями и усилить американскую поддержку Киева, чтобы побудить Москву перейти к переговорам, говорится в публикации, которую цитирует РБК.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земельными участками в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, в то время как вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено», – прогнозирует британское издание.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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