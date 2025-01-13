Киев не может вести переговоры о мире с позиции силы – генсек НАТО

Киев на данный момент не в состоянии вести мирные переговоры с позиции силы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте. По его словам, члены Североатлантического альянса должны убедиться, что это изменится.

При этом генсек подчеркнул, что «в будущем Украина должна стать членом НАТО, что ей и было обещано в том числе в двусторонних соглашениях о гарантиях безопасности и пакетом финансовой помощи от альянса в размере €40 млрд».

«В случае начала мирных переговоров Россия должна понять, что она не сможет вновь атаковать Украину. Сейчас пока рано говорить о том, как это будет выглядеть, до начала работы новой американской администрации», – пояснил Рютте, слова которого цитирует РБК.

«Но очевидно, что сейчас Украина не может вести переговоры с позиции силы. И мы должны добиваться того, чтобы эта ситуация изменилась», – сказал генсек НАТО.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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