Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил, что американский лидер рассматривает вариант покупки оружия для Киева за счет замороженных активов России.

«Мы говорили об этом неоднократно – об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия», – сказал он в эфире телеканалу Fox News (цитата по «Интерфаксу»). По словам Келлога, это будет одним из вариантов, который предложат на рассмотрение Трампу после обсуждения.

Чиновник считает, что для достижения мира нужно продолжать вооружать Украину. Впрочем, указал он, есть и другие варианты, «которые не менее важны, и я думаю, что президент это понимает».

Келлог при этом признал, что поставки вооружений Киеву «принесут пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности».

Чиновник также заявил, что ключом для урегулирования украинского конфликта может стать снижение мировых цен на нефть. «Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. А что, если снизить это до $45 за баррель, что по сути является базовой точкой безубыточности», – сказал Келлог.

«У вас есть все эти варианты, мы хотим представить президенту Соединенных Штатов несколько вариантов, чтобы выбрать», – заключил он.

Ранее Трамп заявлял, что намерен добиваться снижения мировых цен на нефть для завершения конфликта на Украине. В Кремле на это ответили, что украинский конфликт не зависит от цен на нефть, а связан с угрозами нацбезопасности России и полным отказом Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы. Такое заявление накануне сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что в апреле 2024 года сенат США поддержал законопроект о конфискации замороженных российских активов для последующей их передачи Киеву. В конце декабря 2024 года на счета украинского правительства поступил первый миллиард долларов из США из доходов от замороженных российских активов. В Кремле резко отреагировали на это событие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством использование США по собственному усмотрению незаконно замороженных активов России и допустил судебные разбирательства по этому поводу в будущем.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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