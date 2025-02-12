Парламент Армении одобрил закон о вступлении страны в ЕС

Парламент Армении на заседании в среду одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Документ поддержали 63 депутата, против высказались семь.

За закон проголосовали представители правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционная фракция «Армения» отказалась участвовать в голосовании, другая оппозиционная фракция – «Честь имею» – проголосовала против.

Напомним, 9 января законопроект о вступлении республики в ЕС одобрило правительство Армении. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что решение о вступлении страны в Евросоюз может быть принято только на всенародном референдуме.

Кабмин Армении сообщал, что после одобрения законопроекта парламентом власти обсудят с чиновниками ЕС «дорожную карту» процесса евроинтеграции, после чего будет проведен референдум о вступлении в Евросоюз.

В Кремле выразили сомнение, что Армения гипотетически сможет быть одновременно в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что членство в ЕАЭС выгодно для Еревана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, стремление Армении стать членом Евросоюза несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС, поскольку «это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин или тарифов».

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что Армении нужно выбрать между ЕАЭС и Евросоюзом, поскольку эти организации несовместимы с точки зрения отсутствия таможенных границ и свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. По его словам, Армения при выходе из ЕАЭС столкнется с ростом цен на энергию и продовольствие, а также сокращением экспорта армянских товаров на 70-80%.

Ереван, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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