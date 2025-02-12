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Среда, 12 февраля 2025, 22:55 мск

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«Он хочет мир» – Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

Фото с сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что глава киевского хочет заключить мир. Об этом американский лидер рассказал в своей соцсети.

Трамп уточнил, что обсудил с Зеленским темы, связанные с войной, а также предстоящую встречу на Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Американский лидер выразил надежду, что результаты этих переговоров будут позитивными.

В завершение поста Трамп написал, что пришло время остановить войну, и заключил: «Да благословит Господь народ России и Украины!»

Вашингтон – Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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