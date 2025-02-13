Вашингтон назвал главных переговорщиков по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись американским лидером Дональдом Трампом с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

«Он (президент США) позвонил им обоим – Владимиру Путину и… Зеленскому. Любые переговоры, которые будут вестись, будут с ними обоими», – цитирует его слова РИА «Новости».

При этом глава Пентагона отказался пообещать, что Киев не заставят согласиться на неприемлемые для него условия мира, как и то, что Европа будет участвовать в переговорах. Хегсет подчеркнул, что лидировать в этом процессе со стороны США будет лично американский президент.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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