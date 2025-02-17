«Впадать в эйфорию нет смысла»: в Эр-Рияде начнется подготовка к переговорам Путина и Трампа

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскрыл суть предстоящих переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. По его словам, украинская проблема будет не на первом месте – готовится встреча на уровне лидеров государства, где должен обсуждаться весь перечень вопросов.

«Сейчас мы можем констатировать главное: начался диалог между Вашингтоном и Москвой. Впадать в эйфорию нет смысла, наши стороны никоим образом не изменили свои позиции, подходы к международной обстановке и к другим процессам, которые происходят. Главное, что спустя три года, когда были поставлены на паузу взаимоотношения между США и Россией, этот период уходит в прошлое», – сказал посол в интервью в эфире белорусского телеканала «Беларусь1», которое цитирует РИА «Новости».

Мирошник обратил внимание, что готовится встреча на уровне лидеров двух крупнейших мировых государств, на которой должен обсуждаться весь перечень вопросов. «Поэтому сейчас наша команда над этим активно работает. Вопрос Украины здесь будет явно не на первом месте. То есть он будет, да, одним из важных вопросов, которые нужно обсуждать, но есть целый перечень вопросов, которые зависли за последний год, они накопились, потому что отсутствие коммуникации ни к чему хорошему не ведет – ведет только к накоплению проблем», – пояснил дипломат.

«На данный момент мы готовы сейчас выслушать позицию США, которая, надеюсь, будет откровенно открыто изложена в рамках взаимодействия уже министров. Сейчас мы уже находимся на том этапе, который называется «переговоры о переговорах», то есть когда мы готовим технические моменты, позиции сторон, когда ищется так называемая зона возможной сделки, то есть зона, где есть официальные позиции сторон, которые можно сблизить и где можно найти какой-то компромисс, который играл бы в интересах обеих сторон-участниц переговоров», – уточнил Мирошник.

Стоит отметить, что переговорщики от российской стороны – помощник главы государства Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров – уже прибыли в Эр-Рияд. Предполагается, что американскую сторону будут представлять госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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